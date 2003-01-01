Награждение всех 24 победителей премии «Оскар» пройдет в прямом эфире

Академия кинематографических искусств и наук отказалась от планов вырезать награждения в четырех номинациях из основной телетрансляции 91-й церемонии вручения премии «Оскар». 24 февраля всех лауреатов объявят со сцены кинотеатра «Долби».

Решение было принято после встречи главы киноакадемии с ведущими операторами Голливуда.

«Академия услышала отзывы своих членов относительно вручения премии в четырех категориях — „Лучший монтаж“, „Лучший оператор“, „Лучший короткометражный фильм“ и „Лучший грим и прически“, — говорится в заявлении киноакадемии. — Все награждения будут представлены без монтажа, в традиционном формате».

12 февраля появилась информация, что организаторы 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вырежут из телевизионной трансляции канала ABC объявление победителей в четырех номинациях. Награждение в этих категориях должны были пройти во время рекламной паузы, а лауреаты объявлены позже.

Это вызвало острую реакцию в сети и среди профессионалов киноиндустрии. Против решения выступили многие именитые кинематографисты — от Квентина Тарантино до Эммануэля Любецкого. Они направили киноакадемии открытое письмо, а сообщества операторов и монтажеров выпустили официальные заявления. Академия несколько дней стояла на своем, утверждая, что никого не хочет обидеть, что представители этих номинаций вызвались добровольно и что все зрители церемонии смогут узнать победителей.

Вырезав награждение в четырех номинациях, киноакадемия рассчитывала сократить продолжительность церемонии. Теперь, согласно источникам, хронометраж трансляции точно составит более трех часов.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на премию «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.

Источник: Variety