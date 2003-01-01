Завершились съемки девятого эпизода «Звездных войн»

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Джей Джей Абрамс объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса девятого эпизода «Звездных войн». Режиссер повесил чрезвычайно трогательную фотографию с главными лицами новой трилогии: Дэйзи Ридли, Джоном Бойегой и Оскаром Айзеком.

«Невероятно, но сегодня мы завершили съемки девятого эпизода, — написал Абрамс под фото. — Не существует адекватного способа поблагодарить эту поистине волшебную съемочную группу и этих актеров. Я навечно в долгу перед вами».

Сюжет, как и название девятого эпизода «Звездных войн» держится в строгой тайне. Известно лишь, что фильм завершит трилогию сиквелов и историю Скайуокеров, после чего все франшизы должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после события «Пробуждения силы», генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

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