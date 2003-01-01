Создатели сериала «Властелин колец» опубликовали карту Средиземья

Студия Amazon запустила официальный Twitter-аккаунт сериала «Властелин колец» , основанного на фэнтези-трилогии Дж. Р. Р. Толкина . Авторы проекта не торопятся раскрывать подробности и пока, процитировав Толкина, решили «поступить благоразумно и начали с карты». На данный момент она пустует, но под ней есть строка из стихотворения: «Три кольца — высшим эльфам под кровом светил».

«Три кольца — высшим эльфам под кровом светил, Семь — властителям гномов под кровом земли, Девять — смертным, чей жребий — молчанье могил, И одно — Повелителю гибельных сил В царстве Мордора мрачном, где тени легли. Отыскать их, собрать их, предать их Ему, Воедино сковать их и ввергнуть во тьму В царстве Мордора мрачном, где тени легли».

Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн работают над сценарием адаптации. Сюжет сериала не раскрывается. Известно лишь, что создатели проекта не планируют повторять трилогию Питера Джексона и вместо этого сосредоточатся на нерассказанных историях, а большая часть действия развернется до начала событий «Братства кольца». По слухам, первый сезон будет посвящен приключениям молодого Арагорна.

В общей сложности Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала на основе знаменитой фэнтези-саги. Общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов.