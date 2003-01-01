Трейлеры недели: Тройная угроза, тройная граница и роковой патруль

«Акт», первый сезон

Сериал-антология, рассказывающий о разных реальных преступлениях. Первый сезон посвящен девушке Джипси Блэнчард, которая страдает от чрезмерно заботливой матери. Попытка вырваться из-под опеки в конечном итоге приведет к убийству.

«Выскочка», первый сезон

Эйди Брайант, выходец из передачи «Субботним вечером в прямом эфире», в комедийном сериале о полной девушке, которой в какой-то момент надоедает быть тихой и покладистой. Она начинает откровенно писать о себе и своем теле, благодаря чему быстро становится популярной. Проект основан на мемуарах Линди Уэст «Записки громкой женщины».

«Деньги»

Корейцы продолжают переосмыслять значение Мартина Скорсезе для мировой культуры. После истории о нелегкой доле прокурорской в «Короле» нас ждет рассказ об акулах рынков ценных бумаг. Брокер-новичок, который мечтает разбогатеть, встречает фондового мошенника и втягивается в рискованную авантюру. Сделка проходит успешно, парень срывает большой куш и тут же попадает в поле зрения службы финансового надзора.

«Любовь, смерть и роботы»

Безумная фантастическая анимационная антология от Тима Миллера и Дэвида Финчера, состоящая из 18 короткометражных мультфильмов. Зрителей ждут истории в жанре фантастики, хоррора, фэнтези и комедии с участием «разумных молочных продуктов, солдатов-оборотней, диких роботов, мусорных монстров, киборгов охотников за головами, инопланетных пауков и кровожадных демонов».

«Ма»

Студия Blumhouse продолжает доминировать на рынке недорогих фильмов ужасов. На этот раз настал черед истории о вреде подросткового алкоголизма, замаскированной под триллер об одержимости. Лауреат премии «Оскар» Октавия Спенсер играет ту самую Ма, чье случайное знакомство с группой подростков превращается в мрачную одержимость.

«Месть»

Болливудский ремейк нашумевшего испанского триллера про, как несложно догадаться по названию, изощренную месть. Видимо, чтобы одна из главных ролей досталась поражающему своей работоспособностью ветерану Амитабху Баччану, персонажам оригинальной истории поменяли пол. Известную предпринимательницу обвиняют в убийстве любовника, дело получает национальную огласку. В ночь перед судебным заседанием к сидящей под домашним арестом женщине приходит лучший в стране адвокат с безупречной репутацией. В течение ночи он должен придумать наилучшую стратегию защиты, и это дело он проигрывать не собирается.

«Морская звезда»

Интересный взгляд на жанр постапокалипсиса в рамках театра одного актера. Обри переживает смерть лучшего друга, когда вдруг вторжение из параллельного измерения убивает человечество, и девушка оказывается единственной выжившей на Земле. Заперевшись в квартире почившего друга, она находит аудиокассеты с пометкой «записи, которые спасут мир». В надежде найти подсказки к нынешнему состоянию дел Обри начинает слушать кассеты, а в это время монструозные создания заполоняют планету и подбираются к героине.

«Проклятие плачущей»

Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак, затерянный между раем и адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Простое упоминание ее имени сеет страх по всему миру уже многие поколения. Еще при жизни женщина утопила своих детей в порыве яростной ревности, бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной, а ее методы — все более ужасными.

«Роковой патруль», первый сезон

Персонажи этого сериала совсем не похожи на привычных супергероев. Они получили свои суперспособности в результате несчастных случаев, навсегда изменивших их и зачастую лишивших человеческого облика. Так или иначе, всех их спас доктор Найлз Колдер, известный как Шеф, который дал им дом и новую семью.

«Тройная граница»

Долгие годы отряды специального назначения пытались безуспешно зачистить регион тройной границы, расположенный между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Для организованной преступности и наркоторговцев это настоящий рай, а власти США называют это место центром финансирования терроризма. Пятеро оперативников устали смотреть, как впустую погибают их коллеги, и решают взять дело в свои руки. Они рассчитывают ограбить местного наркобарона и одним выстрелом убить двух зайцев — лишить крупный картель финансирования и обеспечить себе безбедное существование.

«Тройная угроза»

Немного застряв на постпроизводстве, боевик с участием ведущих мировых звезд жанра наконец-то доберется до зрителя в ближайшем будущем. Международная преступная группировка посылает команду профессиональных киллеров убить дочь миллиардера, которая задумала положить конец их криминальной деятельности. Спасать девушку будут трое наемников, в прошлом успешные бойцы.

«Уловка-22», первый сезон

Экранизация сатирического романа Джозефа Хеллера рассказывает о капитане Йоссариане, который служит в бомбардировочном полку ВВС США, расквартированном в Тирренском море. Йоссариан понимает бессмысленность самой идеи военного противостояния и пытается избежать службы, симулируя сумасшествие. Но ему мешает «Уловка-22» — таинственный параграф в уставе, гласящий, что если человек не хочет воевать, то он уже не может считаться сумасшедшим в силу своего здравомыслия. Чем дальше развивается сюжет, тем больше абсурдных ситуаций видит перед собой главный герой.

«Ханна», первый сезон

Многосерийный ремейк остросюжетного фильма «Ханна. Совершенное оружие». 18-летняя Ханна всю жизнь прожила в лесах Северной Польши, где ее с юных лет тренировал Эрик, прожженный наемник и старый солдат. Изолированный от цивилизации, он обучил Ханну всем возможным методам выживания. Эрик хотел защитить ее от остального мира, но сама Ханна очень хочет узнать тайну своего происхождения.

«Хрустальное небо вчерашнего дня»

Дублированный трейлер к китайскому мультфильму, изо всех сил подражающему стилистике Макото Синкая. Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть в видеоигры. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с отличницей и красавицей Юи. Парень влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать ее сердце.

«Хуанита»

Уставшая от работы и замученная детьми и внуками Хуанита мечтает вырваться из рутины. Она тыкает пальцем в карту Америки, покупает билет и оказывается в очаровательной глубинке, вдали от проблем. Здесь ей наконец удастся передохнуть, встретить новую любовь и найти себя.