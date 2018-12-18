Уилл Смит раскрыл причину отказа от «Матрицы»

На тот момент, снявшись в фильмах «Люди в черном» и «День независимости» , Смит уже стал полномасштабной звездой и искал себе подходящий проект, способный продвинуть его карьеру в интересном направлении. Так он оказался на встрече с Вачовски , известными тогда только независимым триллером «Связь» . Они попытались представить актеру странный фильм о роботах, кунг-фу и компьютерах.

В последнее время Уилл Смит взялся за покорение интернета и за одно из средств достижения максимальной популярности — YouTube-канал, где он публикует разные истории из жизни. В этот раз Смит напомнил об известном факте — он должен был играть главную роль в «Матрице» — и объяснил, почему неудачное предложение Вачовски заставило его отказаться от проекта.

По словам Смита, Вачовски не рассказывали сюжет, а вместо этого пытались заинтересовать его приемом с замедлением времени. «Мы думали типа… Представь, что ты дерешься. Ты типа прыгаешь. Представь, что ты мог бы прекратить прыжок в середине прыжка, — вспоминает Смит слова режиссеров. — Но потом, пока ты не прыгаешь, люди могут видеть вокруг тебя на 360 градусов. Мы собираемся изобрести такие камеры, чтобы люди могли увидеть весь прыжок, когда ты останавливаешься во время прыжка».

Сейчас, годы спустя, любому зрителю, знакомому с «Матрицей», понятно, о чем идет речь. Но в 1998 году слова Вачовски поставили Смита в тупик. В итоге он отказался от проекта и вместо этого снялся в вестерне «Дикий, дикий Запад», который с треском провалился в прокате и чуть не похоронил карьеру Смита. «Я не горжусь этим решением», — признался актер.

Тем не менее он уверен, что поступил правильно, ведь в итоге роль досталась Киану Ривзу, и на свет появился один из важнейших фантастических фильмов последних лет. В дополнение ко всему если бы Нео сыграл Смит, то роль Морфеуса предложили бы Вэлу Килмеру, что, в свою очередь, лишило бы зрителей знаменитой роли Лоренса Фишбёрна. «Я оказал вам всем услугу», — заключил Смит.

23 мая зрители смогут увидеть Смита в роли Джинна в фильме «Аладдин».