Бен Аффлек попрощался с ролью Бэтмена

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Бен Аффлек пришел в гости к Джимми Киммелу, где подтвердил, что он действительно больше не вернется в образе Темного рыцаря. Аффлек рассказал, почему ему изначально не удалось снять «Бэтмена».

«Я попытался сделать свою версию „Бэтмена“, — говорит Аффлек. — Работал с очень хорошим сценаристом, но просто не смогу найти подходящую идею. Не справился. Я подумал, пускай кто-нибудь другой попробует. Они пригласили очень хороших людей».

Чтобы официально отметить уход Аффлека с поста борца с преступностью, Киммел провел церемонию, которая происходит каждый раз, когда маска Бэтмена переходит другому актеру. Плащ Аффлека из «Бэтмен против Супермена» подняли под потолок, заменив другой важный экспонат — блестящий бандаж Мэтта Дэймон, который он носил в телефильме «За канделябрами».

«Сохранился аромат Дэймона», — заметил Аффлек, принюхавшись.

На плаще также обнаружились цифра 12 — номер Тома Брэйди, игрока команды «Нью-Ингленд Пэтриотс». Аффлек пошутил, что студии пришлось потратить 80 млн долларов, чтобы убрать цифру на постпродакшене.

13 марта зрители смогут увидеть Аффлека в боевике «Тройная граница».

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