Бен Аффлек попрощался с ролью Бэтмена

Бен Аффлек пришел в гости к Джимми Киммелу, где подтвердил, что он действительно больше не вернется в образе Темного рыцаря. Аффлек рассказал, почему ему изначально не удалось снять «Бэтмена».

«Я попытался сделать свою версию „Бэтмена“, — говорит Аффлек. — Работал с очень хорошим сценаристом, но просто не смогу найти подходящую идею. Не справился. Я подумал, пускай кто-нибудь другой попробует. Они пригласили очень хороших людей».