Тизер «Холодного сердца 2» установил рекорд по просмотрам

13 февраля студия Disney представила первый тизер-трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» — продолжения анимационного хита 2013 года. Поклонники оригинала ждали сиквел, и в результате ролик за 24 часа собрал 116,4 миллиона просмотров, установив тем самым новый рекорд среди мультфильмов.

Результат «Холодного сердца 2» хороший, но в общем списке самых просматриваемых трейлеров тянет лишь на десятое место, выбивая из топа ролик фильма «На пятьдесят оттенков темнее» (114 млн просмотров). Ранее в десятке находился трейлер «Суперсемейки 2» (113 млн просмотров), но он покинул топ, когда на первое место вступил первый тизер блокбастера «Мстители: Финал», привлекший 289 млн просмотров.

С «Холодным сердцем» студия Disney получила на руки полноценный хит. Мультфильм собрал в мировом прокате 1,2 млрд долларов и продолжает приносить прибыль благодаря продажам разнообразных сопутствующих товаров с изображениями Эльзы и Анны.