Постеры второго сезона «Американских богов»: Верь и поклоняйся

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Канал Starz выпустил серию персонажных постеров с героями и злодеями сериала «Американские боги». Стильные, залитые неоном плакаты изображают Тень, мистера Среду, Техномальчика, Мистера Мира и остальных.

«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»
«Американские боги»«Американские боги»

Сериал канала Starz, основанный на одноименном романе Нила Геймана, рассказывает о бывшем заключенном по прозвищу Тень (Рики Уиттл), которого втягивают в мир богов и духов. Он становится помощником загадочного мистера Среды (Иэн МакШейн), который планирует возродить в Америке силу старых божеств и уничтожить новых. И Тень является важной частью его плана.

Производство второго сезона «Американских богов» столкнулось с проблемами. Сперва проект оставили оригинальные шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин. На их место пришел Джесси Александр, сценарист «Ганнибала». Замена должна была разрешить конфликт по поводу разросшегося бюджета, но в итоге лишь привела к тому, что производство затянулось и даже было несколько раз приостановлено.

Премьера второго сезона состоится 10 марта.

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