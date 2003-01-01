Постеры второго сезона «Американских богов»: Верь и поклоняйся

Сериал канала Starz, основанный на одноименном романе Нила Геймана, рассказывает о бывшем заключенном по прозвищу Тень (Рики Уиттл), которого втягивают в мир богов и духов. Он становится помощником загадочного мистера Среды (Иэн МакШейн), который планирует возродить в Америке силу старых божеств и уничтожить новых. И Тень является важной частью его плана.

Производство второго сезона «Американских богов» столкнулось с проблемами. Сперва проект оставили оригинальные шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин. На их место пришел Джесси Александр, сценарист «Ганнибала». Замена должна была разрешить конфликт по поводу разросшегося бюджета, но в итоге лишь привела к тому, что производство затянулось и даже было несколько раз приостановлено.

Премьера второго сезона состоится 10 марта.