Авторы «Черного зеркала» сделали сайт для расчета долговечности отношений

Создатели сериала-антологии «Черное зеркало» решили по-своему отметить День всех влюбленных — запустили сайт, который рассчитает срок годности отношений . Посетителям предлагается поделиться кастомизированной ссылкой на сайт со своим партнером, после чего нажать на кнопки одновременно. Если этого не произошло, появляется счетчик, отсчитывающий время до окончания отношений.

Сайт основан на четвертом эпизоде четвертого сезона — «Повесь дидждея», где специальная программа рассчитывала, насколько те или иные партнеры подходят друг другу.

Сейчас в работе находится пятый сезон популярного сериала. В начале года вышел интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг», где зрители могли сами решать, как будет развиваться сюжет, выбирая из предложенных вариантов. Впоследствии Майкл Вил, исследователь из Университетского колледжа Лондона, выяснил, что Netflix записывает все действия пользователей без их разрешения.

Вил решил проверить, действительно ли «Брандашмыг» — эксперимент по сбору информации, и на основе условий нового европейского регламента по защите данных смог получить список своих решений.