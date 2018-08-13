Режиссер «500 дней лета» снимет ремейк аниме «Твое имя»

СегодняОбсудить0

Марк Уэбб, постановщик фильмов «500 дней лета» и «Новый Человек-паук», займет режиссерское кресло проекта «Твое имя» — игрового ремейка одноименного аниме-хита. Джей Джей Абрамс спродюсирует англоязычную версию совместно с Гэнки Кавамурой, одним из авторов оригинала. Эрик Хайссерер («Прибытие») напишет сценарий.

«Твое имя» — романтическая история с элементами фантастики. В центре сюжета — пара подростков, мальчик Таки Татибана и девочка Мицуха Миямидзу, живущие в разных регионах Японии. Однажды они обнаруживают, что умеют переселяться в тела друг друга. Между героями завязывается крепкая дружба, но вскоре они понимают, что их разделяет не только пространство, но и время. И когда одному из них грозит гибель, они должны найти способ встретиться, чтобы предотвратить катастрофу.

«Твое имя» стало невероятно успешным как в Японии, так и во всем мире. В мировом прокате картина заработала 355 млн долларов и получила несколько призов на мировых фестивалях.

Героями ремейка станут коренная американка, живущая в глубинке, и молодой человек из Чикаго. Остальные элементы, включая переселение в тела друг друга и грядущую катастрофу, остались на месте.

Кавамура признался, что они сразу обратились к Уэббу с предложением поставить проект, как только началась работа над ремейком.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Джеймс Кэмерон одновременно похвалил и раскритиковал «Аквамена»

13 февраля

Постановщик «Апгрейда» напишет ремейк «Побега из Нью-Йорка»

4 февраля

Трейлер «Кладбища домашних животных»: Ожившие девочки и жуткие маски

7 февраля

Не только Миядзаки: С чего начать смотреть аниме

13 августа 2018

Главное сегодня

«Оскар-2019»: Полный гид по номинациям

Сегодня

«Шайтанат» или «Мир Дикого Запада»: Любимые фильмы трудовых мигрантов

Вчера

Авторы «Черного зеркала» сделали сайт для расчета долговечности отношений

Сегодня

Постеры второго сезона «Американских богов»: Верь и поклоняйся

Сегодня

Как выглядит любовь Тарантино к кино

Вчера

Режиссер «500 дней лета» снимет ремейк аниме «Твое имя»

Сегодня

Джейсон Момоа может сыграть оружейного мастера в экранизации «Дюны»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании