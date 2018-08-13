Режиссер «500 дней лета» снимет ремейк аниме «Твое имя»

Марк Уэбб, постановщик фильмов «500 дней лета» и «Новый Человек-паук», займет режиссерское кресло проекта «Твое имя» — игрового ремейка одноименного аниме-хита. Джей Джей Абрамс спродюсирует англоязычную версию совместно с Гэнки Кавамурой, одним из авторов оригинала. Эрик Хайссерер («Прибытие») напишет сценарий.

«Твое имя» — романтическая история с элементами фантастики. В центре сюжета — пара подростков, мальчик Таки Татибана и девочка Мицуха Миямидзу, живущие в разных регионах Японии. Однажды они обнаруживают, что умеют переселяться в тела друг друга. Между героями завязывается крепкая дружба, но вскоре они понимают, что их разделяет не только пространство, но и время. И когда одному из них грозит гибель, они должны найти способ встретиться, чтобы предотвратить катастрофу.

«Твое имя» стало невероятно успешным как в Японии, так и во всем мире. В мировом прокате картина заработала 355 млн долларов и получила несколько призов на мировых фестивалях.

Героями ремейка станут коренная американка, живущая в глубинке, и молодой человек из Чикаго. Остальные элементы, включая переселение в тела друг друга и грядущую катастрофу, остались на месте.

Кавамура признался, что они сразу обратились к Уэббу с предложением поставить проект, как только началась работа над ремейком.

Источник: Deadline