Джейсон Момоа может сыграть оружейного мастера в экранизации «Дюны»

Студия Legendary ведет переговоры со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа и предлагает ему присоединиться к актерскому составу фильма «Дюна» — экранизации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта. Дени Вильнёв занимает режиссерское кресло проекта. Эрик Рот и Джон Спэйтс написали сценарий адаптации совместно с Вильнёвом.

Тимоти Шаламе исполнит в фильме главную роль – Пола Атрейдеса, мессию народа планеты Арракис. Оскар Айзек сыграет его отца, Лето Атрейдеса, а Ребекка Фергюсон появится на экране в образе леди Джессики, матери Пола. В картине также задействованы Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джош Бролин, Зендея, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Момоа предлагают роль Дункана Айдахо, харизматичного и смертоносного оружейного мастера дома Атрейдесов.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Дата премьеры «Дюны» пока не сообщается.

Источник: Deadline