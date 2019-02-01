Сценаристы «Дэдпула» оставили перезапуск «Пиратов Карибского моря»

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Работа над перезапуском приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря» столкнулась с проблемой: Ретт Риз и Пол Верник, призванные студией Disney написать сценарий новой версии, отказались от проекта. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник, близкий к производству.

После успеха «Дэдпула» Риз и Верник стали чрезвычайно востребованы в Голливуде. Глава производства Disney Шон Бэйли, руководивший перезапуском, считал, что они смогут оживить умирающую франшизу и вернуть «Пиратам» «дух панк-рока». Ожидалось, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над серией.

Студия начала планировать перезапуск, после того как последний фильм серии, «Мертвецы не рассказывают сказки», показал в прокате не самый лучший результат. При заявленном бюджете в 230 млн долларов сборы пятой картины о приключениях Джека Воробья составили лишь 794 млн долларов.

Предполагалось, что студия продолжит серию без участия Джонни Деппа, бессменного исполнителя роли Воробья. С каждым новым фильмом гонорар актера возрастал, а его поведение не подходило звезде франшизы Disney. Летом 2017 года появились слухи, что студия отправит харизматичного пирата на заслуженный отдых. «Когда-то Депп был причиной, ради которой люди смотрели эти фильмы. Но теперь чувствуется, что он больше не привлекает аудиторию», — говорили инсайдеры.

Сейчас сложно сказать, какое будущее ждет франшизу. Одни источники утверждают, что студия уже ищет новых сценаристов, готовых взяться за «Пиратов», а другие намекают, что серию планируют окончательно убрать в долгий ящик.

Источник: Deadline

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