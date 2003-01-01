Стартовали съемки продолжения «Джуманджи»

Дуэйн Джонсон объявил в Twitter о начале производства «Джуманджи 2» — продолжения фильма «Джуманджи: Зов джунглей» . «Счастливого Дня святого Валентина. Не хотите сыграть в игру? Поехали», — написал актер под фото с картриджем «Джуманджи».

Сюжет сиквела не раскрывается. Можно с уверенностью сказать, что заколдованная игра не будет пылиться в углу и найдет новых жертв для своих опасных приключений.

Известно, что в продолжении вернется весь основной актерский состав прошлого фильма, включая Кевина Харта, Джека Блэка, Карен Гиллан и молодых актеров, сыгравших героев за пределами «Джуманджи». Кроме этого, в картине снимутся Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина. Режиссер «Зова джунглей» Джейк Кэздан займет режиссерское кресло сиквела.

«Джуманджи: Зов джунглей» — продолжение фильма 1995 года. Картина появилась в кинотеатрах практически одновременно с «Последними джедаями» и некоторое время оставалась незамеченной, но в итоге показала в прокате отличные результаты.

При бюджете в 90 млн долларов лента собрала в Штатах 317 млн долларов. С выходом на международный рынок сумма сборов выросла до 769 млн долларов и в итоге составила 962 млн долларов. Студия не задумываясь начала работу над сиквелом.