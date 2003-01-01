Трейлер второго сезона «Убивая Еву»: Неугасающая одержимость

В финале первого сезона сотрудница спецслужб Ева и наемная убийца Вилланель наконец-то встретились. Только вот личное знакомство закончилось печально, и вот уже Вилланель истекает кровью, а Ева бежит по улицам Парижа в ужасе приговаривая «Я ее убила». Но хорошего киллера просто так не остановить, и в скором времени игра в кошки-мышки начнется с новой силой.