Трейлер игры «Anthem»: Эпичные убеждения Нила Бломкампа

Electronic Arts и режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп объединили усилия для создания ролика, посвященного событиям игры «Anthem». Короткометражка под названием «Убеждение» (Conviction) рассказывает о фрилансерах — пилотах механизированной экзоброни «Джавелин». Именно они стоят на защите города Форт Тарсис, ставшего целью безжалостного Наблюдателя.

«Когда я впервые увидел „Anthem“, меня потряс невероятный мир, созданный BioWare, — говорит Бломкамп о короткометражке. — „Убеждение“ — предыстория красивого и глубокого мира „Anthem“, богатого на исследования в могучих „Джавелинах“. Мир, где опасность кроется на каждом выступе, в каждой долине».

В «Anthem» игроки объединяются в группы из четырех человек, чтобы исследовать огромный инопланетный мир, полный загадок и опасностей. Игроки могут настраивать и украшать собственные «Джавелины», навешивать на них необходимое оборудование и вооружение. BioWare обещают продуманную сюжетную кампанию с яркими персонажами и широкие возможности для игры в сети.

«Anthem» поступит в продажу 22 февраля на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Подписчики сервиса Origin Access Premier на ПК получат доступ к полной версии игры уже 15 февраля.

В плане полнометражного кино в ближайшее время Бломкамп приступит к съемкам боевика «Возвращение Робокопа» — новой части популярной фантастической франшизы.