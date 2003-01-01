Итан Хант мог уйти на покой в финале четвертой «Миссия: невыполнима»

Оператор Роберт Элсвит принял участие в записи подкаста Light the Fuse, посвященного франшизе «Миссия: невыполнима», где рассказал об оригинальной концовке четвертого фильма, «Протокол „Фантом“». По его словам, изначально в финале картины Итан Хант отказывался от роли супершпиона и вместо этого занимал должность секретаря, главы всей организации.

«В оригинальной версии „Протокола 'Фантом'“... Большинство причастных об этом рассказывать не будут, но никого не волнует, что я болтаю, — говорит Элсвит. — В оригинальной версии в конце фильма Том Круз переставал быть агентом Итаном Хантом и становился секретарем Итаном Хантом. Типа они собирали новую команду „Миссия: невыполнима“ с другим актером, может быть, с Джереми Реннером, кто знает. Начинались всякие приключения, по итогам которых Том брал обязанности секретаря, а новый агент принимал франшизу. Что довольно дико, как по мне, но таков был план».

Все изменилось, когда к делу подключили Кристофера МакКуорри, который значительно переработал половину сценария.

«В какой-то момент, когда мы вернулись из Ванкувера и отсняли несколько сцен — один большой трюк и побег из русской тюрьмы, — пришел Крис МакКуорри, — продолжает оператор. — Они сели с Томом, и он сказал: „Как будем все исправлять?“ Крис переписал всю вторую половину, может, больше. И сделал так, что нам пришлось кое-что переснимать в начале, добавить реплик, чтобы все было понятно. Он связал все воедино».

Элсвит считает, что ключевым эпизодом «Протокола „Фантом“» стала сцена в поезде, где Том Круз/Итан Хант в прямом и переносном смысле берет управление франшизой/командой на себя.

С уверенностью можно сказать, что изменения МакКуорри пошли франшизе на пользу. Круз и Брэд Бёрд вдохнули в экшен-серию новую жизнь, которая позволила МакКуорри сделать пятый и шестой фильмы, благодаря чему «Миссия: невыполнима» в итоге вышла на новый уровень. Сейчас в работе находятся еще две части, которые также напишет и поставит МакКуорри. Они выйдут в 2021-м и 2022-м.

Источник: Collider