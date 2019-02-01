Джей Джей Абрамс спродюсирует сериал «В финале они оба умрут»

СегодняОбсудить0

HBO и Джей Джей Абрамс продолжают сотрудничество: совместно с Крисом Келли режиссер разработает для канала сериал «В финале они оба умрут» (They Both Die at the End), основанный на одноименном романе Адама Сильверы. Компания Абрамса Bad Robot Productions спродюсирует проект вместе с Warner Bros Television.

Действие романа разворачивается в недалеком будущем, где все люди рано или поздно получают официальный звонок, сообщающий им, что начался их последний день на земле.

В центре сюжета — два друга-подростка, вокруг которых существуют самые разные люди, по-своему воспринимающие приближающийся конец. Кто-то радуется, кто-то злится, а кто-то просто наслаждается отмеренным временем.

«В финале они оба умрут» — четвертый совместный проект HBO и Абрамса. В феврале 2018-го канал заказал производство фантастического сериала «Полусвет», основанного на идее Абрамса. Bad Robot Productions также отвечает за продюсирование «Мира Дикого Запада» и «Страны Лавкрафта» Джордана Пила.

Сейчас Абрамс работает над девятым эпизодом «Звездных войн», который ожидается в кинотеатрах 19 декабря.

Источник: Deadline

Смотрите также

Сериал-приквел о помощнике Бэтмена будет «безбашенным и с рейтингом R»

8 февраля

Юный поклонник «Друзей» принял Мэтта ЛеБлана за отца Джоуи

25 января

Постановщица «Защитников» снимет приквел «Игры престолов»

9 января

Аль Пачино заинтересовался сериалом об охотниках на нацистов

11 января

Главное сегодня

Кибернасилие в ее глазах: 12 вопросов о фильме «Алита: Боевой ангел»

Вчера

«Синонимы»: Еврейское счастье, европейские ценности

Сегодня

Джей Джей Абрамс спродюсирует сериал «В финале они оба умрут»

Сегодня

Премьеры недели: Айка и Алита на громкой связи

Вчера

Крис Пратт исправит ошибки прошлого в фильме «Призрачный призыв»

Сегодня

Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением церемонии «Оскар»

Сегодня

Студия Warner прекратила работу над фильмом о Джокере с Джаредом Лето

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании