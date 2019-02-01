Крис Пратт исправит ошибки прошлого в фильме «Призрачный призыв»

Звезда «Мира Юрского периода» и «Стражей Галактики» Крис Пратт планирует исполнить главную роль в фантастической картине «Призрачный призыв» (The Ghost Draft). Кинокомпания Skydance ведет переговоры с актером относительно участия в проекте.

Крис МакКей, режиссер мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», поставит картину по оригинальному сценарию Зака Дина.

О сюжете проекта известно в общих чертах. Действие развернется в будущем, где идет некая разрушительная война. Героя Пратта, отца и мужа, призывают в армию. Судьба человечества и исход конфликта зависит от того, сможет ли он исправить ошибки прошлого.

Skydance уже несколько лет пытается запустить проект в производство. Согласно источникам, съемки стартуют летом этого года.

В 2019 году зрители смогут увидеть Пратта в вестерне «Малыш», который поставил Винсент Д’Онофрио. Ожидается, что 25 апреля он вернется в роли Питера Квилла в блокбастере «Мстители: Финал». В ближайшем будущем Пратт вместе с Томом Холландом озвучит одного из главных героев нового мультфильма студии Pixar — «Вперед».

Источник: Deadline