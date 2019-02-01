Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением церемонии «Оскар»

Председатели Академии кинематографических искусств и наук выпустили официальное письмо для членов организации, призванное успокоить тревоги, возникшие, когда стало известно, что награждение в четырех номинациях пройдет вне основной телетрансляции.

«Как сотрудники академии, мы хотели бы заверить вас, что ни одно награждение на 91-й церемонии премии „Оскар“ не будет представлено образом, принижающим достижения этих номинантов и лауреатов, — говорится в письме. — К сожалению, в результате ошибочных сообщений и постов в социальных сетях появилась цепочка неверной информации, которая закономерно вызвала гнев многих членов академии. Мы бы хотели объяснить план награждения, утвержденный советом академии».

Согласно письму, все 24 категории будут объявлены на сцене кинотеатра «Долби» и войдут в телетрансляцию. Представители отделений, отвечающих за номинации «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически», добровольно вызвались, чтобы объявление победителей было представлено в эфире позже, с вырезанным выходом на сцену. Все зрители церемонии смогут услышать речи победителей.

Эти изменения обсуждались и были приняты еще в августе 2018-го. Представители всех отделений поддержали это решение. В будущем от четырех до шести категорий будут выбраны по похожему принципу. Четыре номинации этого года будут исключены из списка и будут представлены на 92-й церемонии как обычно.

При этом письмо от академии не разъясняет, когда именно в церемонии состоится награждение в этих категориях. Согласно ранней информации, победителей объявят во время рекламной паузы. Точно известно, что зрители онлайн-трансляции и прямого эфира КиноПоиска смогут сразу узнать лауреатов.

Прежде чем члены киноакадемии получили письмо, 40 именитых режиссеров и операторов подписали открытое письмо президенту организации Джону Бэйли. Свои подписи поставили Спайк Ли, Квентин Тарантино, Роджер Дикинс, Эммануэль Любецки, Дэмьен Шазелл, Кэри Фукунага, Энг Ли, Ди Риис, Сет Роген, Мартин Скорсезе и многие другие.

«Классификация на 91-й церемонии вручения премии этих важных для кино профессий как чего-то незначительного — это просто-напросто оскорбление тех из нас, кто посвятил свои жизни выбранным профессиям», — говорится в письме.

Подписавшиеся призывают киноакадемию отменить решение и вернуть выбранные категории на привычное место в церемонии.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

Некоторые фильмы, номинированные на премию «Оскар», можно посмотреть на КиноПоиске.

Истояник: Deadline