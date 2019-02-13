Студия Warner прекратила работу над фильмом о Джокере с Джаредом Лето

Согласно информации издания Forbes, студия Warner бессрочно закрыла спин-офф «Отряда самоубийц», героем которого должен был стать Джокер в исполнении Джареда Лето. Причины не называются, но, вероятно, отказ от проекта продиктован желанием продюсеров повести всю франшизу в новом направлении.

Джокер Лето вызвал у зрителей неоднозначную реакцию. Одним понравилось неожиданное прочтение персонажа, тогда как других не устроил татуированный клоун — принц преступного мира. Картина Дэвида Эйра, тем не менее, показала в прокате хорошие результаты, и студия запустила в производство несколько проектов, призванных расширить мир фильма о суперзлодеях на службе правительства.

Однако со временем ситуация изменилась — отчасти из-за провала «Лиги справедливости». Warner/DC выбрала другой путь развития франшизы. Джеймс Ганн работает над перезапуском «Отряда самоубийц», где не будет персонажей первого фильма (и не появится Харли Квинн). Тодд Филлипс снял фильм о прошлом Джокера, который при скромном бюджете в 55 млн долларов наверняка станет хитом проката, а Марго Робби вернется в роли Харли Квинн в отдельном фильме «Хищные птицы», где объединится с супергероинями вселенной DC.

В ближайшее время Лето приступит к съемкам в фильме «Морбиус, живой вампир» — экранизации комиксов Marvel.

Источник: Forbes