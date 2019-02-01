Полнометражный фильм «Вот все тяжкие» выйдет на Netflix

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Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, премьера полнометражной версии сериала «Во все тяжкие» состоится на стрим-сервисе Netflix. Уже после этого фильм покажут на канале AMC, где в январе 2008 года вышла первая серия оригинального телепроекта.

На данный момент подробностей о проекте нет. Известно, что создатель и шоураннер сериала Винс Гиллиган написал сценарий картины и займет режиссерское кресло полнометражной версии. По слухам, фильм продолжит историю героя Аарона Пола, а персонаж Брайана Крэнстона, погибший в финальном эпизоде телесериала, не вернется.

При этом источники уточняют, что вместо полнометражного фильма проект в итоге могут выпустить в формате мини-сериала, разрезав картину на отдельные эпизоды.

«Во все тяжкие» рассказывает о преподавателе химии Уолтере Уайте, которому ставят диагноз «рак легких». Чтобы обеспечить семью после смерти, он с бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и распространять метамфетамин. Со временем Уолтер втягивается в торговлю наркотиками и становится настоящим наркобароном, превратившись из мягкотелого и добродушного учителя в жестокого и беспощадного злодея.

«Во все тяжкие» быстро стал чрезвычайно популярным — отчасти благодаря Netflix, который поддержал зрительский интерес. За все время трансляции, с 2008-го по 2013-й, проект участвовал в 350 номинациях и получил 137 наград, в том числе 13 телепремий «Эмми».

После окончания сериала Гиллиган разработал для AMC приквел «Лучше звоните Солу», главным героем которого стал адвокат в исполнении Боба Оденкёрка.

Источник: Deadline

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