Бенедикт Камбербэтч озвучит Сатану в сериале «Благие знамения»

Объявлен последний член актерского состава сериала «Благие знамения» — экранизации одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Им стал Бенедикт Камбербэтч, который подарит свой голос Сатане.

«Это гигантский анимированный Сатана, — рассказал Гейман. — Он там появляется, и нам нужен был подходящий актер. Так что мы нашли молодого британского парня, которому постоянно требовалась помощь Дугласа (Маккинона, режиссера сериала — Прим. ред.)… Бенедикта Камбербэтча».

В противовес Камбербэтчу Бог в сериале заговорит голосом Фрэнсис МакДорманд.

Гейман также раскрыл, когда сериал появится на экранах: все шесть эпизодов станут доступны подписчикам стрим-сервиса Amazon 31 мая.

Главные титры «Благих знамений»: