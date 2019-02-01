Бенедикт Камбербэтч озвучит Сатану в сериале «Благие знамения»

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Объявлен последний член актерского состава сериала «Благие знамения» — экранизации одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Им стал Бенедикт Камбербэтч, который подарит свой голос Сатане.

«Это гигантский анимированный Сатана, — рассказал Гейман. — Он там появляется, и нам нужен был подходящий актер. Так что мы нашли молодого британского парня, которому постоянно требовалась помощь Дугласа (Маккинона, режиссера сериала — Прим. ред.)… Бенедикта Камбербэтча».

В противовес Камбербэтчу Бог в сериале заговорит голосом Фрэнсис МакДорманд.

Гейман также раскрыл, когда сериал появится на экранах: все шесть эпизодов станут доступны подписчикам стрим-сервиса Amazon 31 мая.

Главные титры «Благих знамений»:

«Благие знамения» — своего рода пародия на «Омен». По сюжету ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) подменяют Антихриста обычным ребенком и отдают сына дьявола в простую семью, где он вырастает в сущности неплохим мальчиком. Таким образом, агенты Рая и Ада планируют отменить Апокалипсис и сохранить мир, к которому за тысячелетия они успели прикипеть.

Сценарий к телеадаптации писал сам Гейман, выполняющий предсмертную волю Пратчетта, а все шесть эпизодов снял Дуглас Маккиннон, делавший ранее «Шерлока» и «Доктора Кто».

Источник: Deadline 1/2

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