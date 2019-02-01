Джош Бролин снимется в «Дюне» Дени Вильнёва

Звезда «Дэдпула 2» Джош Бролин присоединился к актерскому составу экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», над которой сейчас работает режиссер Дени Вильнёв. Кого именно сыграет актер, не раскрывается. Эрик Рот и Джон Спэйтс написали сценарий адаптации совместно с Вильнёвом.

Вместе с Бролином в фильме снимаются Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Рэмплинг и Тимоти Шаламе — исполнитель главной роли Пола Атрейдеса.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

25 апреля Бролин вернется на экране в образе безумного титана Таноса в блокбастере студии Marvel «Мстители: Финал».

Источник: Deadline