Стивен Чоу выпустит сиквел экшен-комедии «Разборки в стиле кунг-фу»

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Промотируя фильм «Новый король комедии», режиссер Стивен Чоу признался, что готовит сиквел своего хита «Разборки в стиле кунг-фу». Проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Чоу точно займет режиссерское кресло проекта, но сперва планирует завершить работу над «Русалкой 2».

Оригинальные «Разборки в стиле кунг-фу» вышли в 2004 году и принесли Чоу мировую известность. Зрителей покорил юмор картины и отлично поставленные сцены боевых искусств. Лента представляет собой пародию на жанр уся (приключенческий жанр китайского фэнтези), в котором большинство характеристик типичного уся-фильма сильно преувеличены, а серьезные ситуации превращены в комические сюжеты.

Действие фильма разворачивалось в 1930-е, когда на улицах Шанхая правили уличные банды, разделившие город на владения. Одна из группировок, «Топоры», наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды мелкий мошенник Син решает прикинуться одним из «Топоров», чтобы поживиться в трущобах на окраине города. Однако в этой деревне даже дети оказываются не робкого десятка.

По словам Чоу, второй фильм будет не прямым продолжением, а духовным наследником, действие которого развернется в наше время. Чоу, лично сыгравший в оригинальной картине главную роль, намерен появиться в сиквеле в небольшом камео.

Источник: M.A.A.C.

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