Мишель Гондри снял клип для The Chemical Brothers

Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» и создатель сериала «Шучу» Мишель Гондри вновь поработал с британским электронным дуэтом The Chemical Brothers и снял для него клип на композицию «Got to Keep On». Ролик начинается с энергичных танцев и постепенно перетекает в нечто более психоделическое и привычное для визионера Гондри.

«Got to Keep On» — четвертый клип Гондри для The Chemical Brothers. Самой первой их совместной работой стал ролик на композицию «Let Forever Be», вышедший в 1999 году. Всего на счету кинематографиста более 75 роликов. Он успел поработать с множеством разных исполнителей, от The Rolling Stones и The White Stripes до Кайли Миноуг и Бьорк.

Недавно Годри разработал для Showtime сериал «Шучу».