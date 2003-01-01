Звезда «Черной Пантеры» получила роль в драме Спайка Ли

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Чедвик Боузман («Черная Пантера»), Делрой Линдо («Хорошая борьба») и Жан Рено («Леон») примут участие в съемках картины Спайка Ли Da 5 Bloods. Дэнни Билсон и Пол Де Мео написали оригинальный сценарий драмы, который Ли переработает вместе с Кевином Уиллмоттом, соавтором «Черного клановца».

Netflix планирует выкупить права на показ фильма.

Da 5 Bloods рассказывает о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются в далекие джунгли в попытке вновь найти себя. Оказавшись в знакомой среде, где много лет назад им грозила постоянная опасность, они надеются спасти своего товарища, сбившегося с верного пути.

Лента станет первым совместным проектом Ли и стрим-гиганта Netflix, который в последнее время активно привлекает к себе именитых кинематографистов.

Предыдущий фильм Ли, «Черный клановец», получил шесть номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Источник: Variety

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