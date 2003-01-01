Ларс фон Триер превратил «Меланхолию» в алмаз

Для выставки в Музее современного искусства в Антверпене, Бельгия, Ларс фон Триер сделал особый экспонат — двойной алмаз в 12 карат, символизирующий картину режиссера «Меланхолия». Посетители могут с помощью очков виртуальной реальности рассмотреть во всех деталях объект под названием «Меланхолия: Алмаз».

«Меланхолия: Алмаз» состоит из двух камней. Один идеально обработан, тогда как другой остался нетронутым, с вырезанными на нем инициалами „ЛфТ“».

«Я пытаюсь поймать настроение», — рассказал фон Триер об экспонате.

Действие «Меланхолии» разворачивается в преддверии ужасной катастрофы: в скором времени Земля должна столкнуться с другой планетой. Первая часть посвящена свадьбе Жюстин, которая быстро охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. Героиней второй части является Клэр, сестра Жюстин. Вначале Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию Жюстин и одновременно страшится сообщений о приближении таинственной планеты Меланхолия. Постепенно, по мере приближения планеты, Жюстин и Клэр меняются ролями. Теперь паникующая Клэр нуждается в заботе. В отчаянии она с сестрой и сыном готовится принять неизбежное.

Выставку спродюсировали постоянный партнер фон Триера Марианна Слот и Леонид Огарев, финансировавший фильм «Дом, который построил Джек». Режиссер признался, что выбрал «Меланхолию» подсознательно, из-за скандала восьмилетней давности, когда на Каннском кинофестивале он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

По словам фон Триера, он планирует сделать такие инсталляции и с другими своими фильмами. Следующий алмаз будет вдохновлен картиной 1996 года «Рассекая волны». Выставка продлится до 5 мая.

Источник: Variety