В Минкультуры отказались от введения квот для зарубежного кино

В рамках круглого стола комитета Госдумы по культуре, посвященного развитию отечественной кинематографии, директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова объявила, что ведомство не планирует в ближайшем будущем вводить ограничения для сеансов зарубежных картин. По словам Любимовой, на данный момент идея квот снята с повестки дня.

«На данный момент — да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, тем не менее на данный момент с повестки она снята», — сказала Любимова.

В сентябре 2018-го стало известно, что Минкультуры разрабатывает ряд законодательных инициатив и планирует внести поправки, регулирующие прокат зарубежных фильмов. Правки должны были ограничить процент ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах, объем которых не превышал бы 35% от общего числа сеансов, идущих в одном кинотеатре в течение дня.

Министр культуры Владимир Мединский впоследствии уточнил смысл инициативы. «Я хочу успокоить всех: речь идет о предложении обычных, принятых во многих государствах антимонопольных норм. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — заметил тогда чиновник.

Источник: ТАСС