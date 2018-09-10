В Минкультуры отказались от введения квот для зарубежного кино

СегодняОбсудить0

В рамках круглого стола комитета Госдумы по культуре, посвященного развитию отечественной кинематографии, директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова объявила, что ведомство не планирует в ближайшем будущем вводить ограничения для сеансов зарубежных картин. По словам Любимовой, на данный момент идея квот снята с повестки дня.

«На данный момент — да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, тем не менее на данный момент с повестки она снята», — сказала Любимова.

В сентябре 2018-го стало известно, что Минкультуры разрабатывает ряд законодательных инициатив и планирует внести поправки, регулирующие прокат зарубежных фильмов. Правки должны были ограничить процент ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах, объем которых не превышал бы 35% от общего числа сеансов, идущих в одном кинотеатре в течение дня.

Министр культуры Владимир Мединский впоследствии уточнил смысл инициативы. «Я хочу успокоить всех: речь идет о предложении обычных, принятых во многих государствах антимонопольных норм. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — заметил тогда чиновник.

Источник: ТАСС

Смотрите также

Минкультуры будет штрафовать кинематографистов-нарушителей

24 января

Минкультуры планирует ограничить прокат зарубежных фильмов

10 сентября 2018

Авдотья Смирнова: «Я огорчена тем, до какой степени мой фильм злободневный»

11 сентября 2018

Минкультуры стало чаще завышать рейтинги иностранных картин

26 сентября 2018

Главное сегодня

Тизер-трейлер «Холодного сердца 2»: Мороз по коже

Сегодня

Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура

Сегодня

«Я была дома, но»: Шанелек показывает разницу между актером и ослом

Сегодня

Звезда «Черной Пантеры» получила роль в драме Спайка Ли

Сегодня

Стивен Чоу выпустит сиквел экшен-комедии «Разборки в стиле кунг-фу»

Сегодня

Мишель Гондри снял клип для The Chemical Brothers

Сегодня

Ларс фон Триер превратил «Меланхолию» в алмаз

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании