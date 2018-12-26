Джеймс Кэмерон одновременно похвалил и раскритиковал «Аквамена»

Во время интервью с Yahoo Entertainment Джеймса Кэмерона спросили, что он думает о блокбастере Джеймса Вана «Аквамен». Известный критик супергеройского кино, Кэмерон признался, что фильм получился интересным, но добавил, что его версия была бы совершенно другой.

«Мне он показался очень веселым, — говорит режиссер. — Я бы никогда не смог сделать такой фильм, потому что он требует полного фантастического отключения от физики или реальности. Люди там просто летают под водой, подталкивая себя силой мысли, наверное, я не знаю. Но все равно круто! Фильм тебя по-своему подкупает».

Кэмерон — большой поклонник подводных съемок и провел под водой множество часов, занимаясь исследованиями для работы над «Бездной» и «Титаником». И это не считая многочисленных одиночных погружений в батискафе Deepsea Challenger. Так что его претензии к физике «Аквамена» звучат как минимум обосновано.

«Я провел под водой тысячи часов, — заметил Кэмерон. — И даже если фильм мне понравился, он не нашел во мне отклика, потому что он слишком нереалистичный».

Кэмерон также отметил, что в его «Аквамене» было бы больше природоохранного активизма, но не забыл похвалить Вана за то, что в его картине упоминается негативное воздействие людей на океаны.

«Они добавили пару деталей вроде китов и прочего, чтобы напомнить нам, что мы используем океан в качестве туалета и свалки, — говорит Кэмерон. — За это фильм можно похвалить».

В сериале HBO «Красавцы» была сюжетная линия, в которой Кэмерон снимал собственную версию «Аквамена» с участием главного героя. Зрители так и не узнали, какую Атлантиду придумал режиссер, но Кэмерон уверен, что хорошо тогда поработал: «Мне показалось, что я справился на отлично».

Сейчас Кэмерон работает над сиквелами «Аватара», первый из которых выйдет 17 декабря 2020 года.

«Аквамен» стал самым успешным фильмом по комиксам DC: мировые сборы картины составили 1,12 млрд долларов. На данный момент в разработке находятся сиквел и спин-офф блокбастера о подводном супергерое.

Источник: Yahoo Entertainment

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