Крис Эванс может сняться в фильме Антуана Фукуа «Бесконечность»

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Студия Paramount ведет переговоры с Крисом Эвансом и предлагает актеру исполнить главную роль в фильме Антуана Фукуа «Бесконечность» (Infinite). Проект основан на романе Д. Эрика Мэйкранца «Досье реинкарнациониста» (The Reincarnationist Papers), сценарий адаптации которого написали Джон Ли Хэнкок и Йен Шорр.

Эван Майклс страдает от необычного недуга: он в деталях помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. В поисках ответов Эван натыкается на древнее тайное общество «Когномина», члены которого, также как и он, помнят о своих прошлых жизнях. Не понаслышке знакомые с историей, они на протяжении веков контролируют развитие человечества, направляя его в нужную сторону. Эван понимает, что обязан вступить в ряды «Когномины».

«Бесконечность» — очередной проект в загруженном рабочем графике Фукуа. Режиссер по-прежнему хочет снять ремейк «Лица со шрамом», а в мае 2018-го взялся за криминальную ленту «Улица». Сейчас Фукуа работает над документальным сериалом HBO о жизни легендарного боксера Мухаммеда Али.

В 2019 году зрители смогут увидеть Криса Эванса в блокбастере студии Marvel «Мстители: Финал» и в детективной истории Райана Джонсона «Ножи наголо».

Источник: Deadline

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