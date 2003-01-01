Трейлер фильма «Yesterday»: Дэнни Бойл представил мир без The Beatles

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Джек Малик — музыкант без гроша в кармане, перебивающийся случайными заработками и выступлениями в дешевых пабах. Все меняется одной ночью, когда во время глобального отключения электричества его сбивает автобус. Джек выживает и приходит в себя в знакомом, но очень странном мире: здесь никогда не существовало группы The Beatles.

Поначалу Джеку кажется, что он сошел с ума. Но постепенно он понимает, что у него появилась уникальная возможность добиться успеха с помощью песен ливерпульской четверки. Джек начинает исполнять знакомые композиции и в скором времени становится настоящей звездой. Только вот сможет ли он пройти проверку медными трубами и не потерять близких людей?

Стандартный трейлер:

Международный трейлер:

Режиссер «На игле» Дэнни Бойл разработал музыкальную комедию «Yesterday» совместно с Ричардом Кёртисом, сценаристом и постановщиком «Реальной любви». Изначально Бойл должен был снимать 25-й фильм о Джеймсе Бонде, но оставил проект из-за конфликта с продюсерами и вместо этого сделал картину о единственном человеке, который помнит The Beatles.

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