Трейлер фильма «Yesterday»: Дэнни Бойл представил мир без The Beatles

Джек Малик — музыкант без гроша в кармане, перебивающийся случайными заработками и выступлениями в дешевых пабах. Все меняется одной ночью, когда во время глобального отключения электричества его сбивает автобус. Джек выживает и приходит в себя в знакомом, но очень странном мире: здесь никогда не существовало группы The Beatles.

Поначалу Джеку кажется, что он сошел с ума. Но постепенно он понимает, что у него появилась уникальная возможность добиться успеха с помощью песен ливерпульской четверки. Джек начинает исполнять знакомые композиции и в скором времени становится настоящей звездой. Только вот сможет ли он пройти проверку медными трубами и не потерять близких людей?

Стандартный трейлер: