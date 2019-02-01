Сиквел «Поездки в Америку» выйдет в 2020 году

Студия Paramount выбрала дату релиза для продолжения культовой комедии 1980-х «Поездка в Америку». Сиквел появится в кинотеатрах 7 августа 2020 года. Эдди Мёрфи вновь исполнит роль принца Акима. Крэйг Брюэр занимает режиссерское кресло проекта.

В первом фильме Аким, наследный принц богатого африканского государства Замунда, покинул родную страну, чтобы найти себе невесту в Америке. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, где влюбляется в своенравную дочь нового начальника.

Комедия стала чрезвычайно популярной и закрепила за Мёрфи статус звезды. Фильм собрал в прокате 288 млн долларов (при бюджете в 39 млн долларов) и получил две номинации на премию «Оскар» — в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим».

В сиквеле Аким вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, будущий наследник престола Замунды.

Кенья Беррис написал сценарий продолжения на основе оригинального текста Бэрри В. Блауштейна и Дэвида Шеффилда, авторов оригинальной комедии.

Источник: Deadline