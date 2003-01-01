Тизер «Толкина»: Человек, который нашел Средиземье

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Fox Searchlight представила первый ролик биографической картины «Толкин», которая расскажет о юности автора «Хоббита» и «Властелина колец». Николас Холт исполнил главную роль, а Лили Коллинз сыграла его жену Эдит. Доме Карукоски поставил фильм по сценарию Дэвида Глисона и Стивена Бересфорда.

Картина рассказывает о том, как молодой писатель, будучи изгоем во время обучения, находит дружбу, любовь и вдохновение. Фильм затронет участие Толкина в Первой мировой (он служил в британских войсках с 1916-го по 1920-й) и то, как ужасные события тех лет изменили его и одновременно вдохновили создать собственный мир, населенный гномами, орками, эльфами и хоббитами. В 1937 году был опубликован «Хоббит». С 1937-го по 1949-й Толкин писал «Властелина колец». Изначально предполагалось, что это будет продолжение «Хоббита». В итоге трилогия о похождениях Фродо стала одним из главных мировых бестселлеров. На сегодняшний день продано свыше 150 млн экземпляров.

Fox Searchlight и кинокомпания Chernin Entertainment разрабатывали проект с 2013 года. Параллельно в работе находился фильм «Средиземье», который должен был сосредоточиться на отношениях Толкина и Эдит, однако его так и не удалось запустить в производство, и он исчез с радаров.

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