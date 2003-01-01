Бокс-офис России: Как клаустрофобы собирали лего

1. «ЛЕГО Фильм 2» (1-я неделя), 108 млн рублей, 434 тысячи зрителей, 21 655 сеансов Очередной мультфильм франшизы «Лего» собрал в рамках прогнозов. «Лего Фильм: Бэтмен» заработал в первый уик-энд больше (124 млн рублей), первый «ЛЕГО Фильм» и «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» — немногим меньше (97 и 93 млн рублей соответственно). Как видно, нестандартной анимации, которая в США способна работать на уровне хитовых традиционных мультфильмов, в России приходится сложнее. Итоговые сборы в районе 250 млн рублей для подобных анимационных проектов по-прежнему могут считаться хорошим достижением.

2. «Клаустрофобы» (1-я неделя), 98 млн рублей, 329 тысяч зрителей, 12 714 сеансов

Триллер Sony, представляющий собой смесь разных концептов («Пила», «Куб», «Бегущий в лабиринте» и т. д.), прошел по верхней границе ожиданий, заработав за первые четыре дня проката почти столько же, что и прошлогодний фильм этой студии — «Коматозники» (102 млн рублей).

3. «Как я стал русским» (1-я неделя), 72 млн рублей, 256 тысяч зрителей, 16 618 сеансов

Киноадаптация телесериала СТС (которая, впрочем, имеет не так много общего со своим ТВ-родственником) в свой первый уик-энд заработала на уровне таких отечественных комедий, как «Легок на помине» (74 млн рублей с учетом СНГ) и «Гуляй, Вася!» (77 млн рублей). Это, конечно, не старт «Жениха» (186 млн рублей), однако продюсеры не скрывают, что удовлетворены результатом. Хотя показатель средней посещаемости (15 человек на одном сеансе, восьмое место в топ-10) говорит о том, что дела у фильма идут хоть и хорошо, но не блестяще.

4. «Зеленая книга» (3-я неделя), 65 млн рублей (-20%), 198 тысяч зрителей, 4733 сеанса Драмеди Питера Фаррелли продолжает отлично работать в прокате за счет сарафана, потеряв всего 20% сборов предыдущего уик-энда. Общий результат «Зеленой книги» по итогам трех недель проката — 280 млн рублей. Это намного больше итоговых сборов «Отеля „Гранд Будапешт“» (210 млн рублей). У картины по сравнению с премьерными выходными практически не снижается средняя посещаемость, она по-прежнему держится на уровне 40—45 человек на одном сеансе. Если так пойдет и дальше, то картина может замахнуться и на рубеж 400 млн рублей. Особенно если борьба за главный «Оскар» увенчается успехом.

5. «Алита: Боевой ангел» (превью), 58 млн рублей, 117 тысяч зрителей, 2146 сеансов

Вышедший в формате превью в IMAX и D-Box фантастический блокбастер Роберта Родригеса продемонстрировал лучшую наработку на сеанс (27 252 рубля) и среднюю посещаемость (55 человек на одном сеансе). Похоже, показы в премиальных форматах запустили неплохой сарафан: средняя оценка фильма на КиноПоиске на момент написания этого текста составляла 7,4 балла.

6. «Бабушка легкого поведения » (3-я неделя), 37 млн рублей (-62%), 142 тысячи зрителей, 6668 сеансов В копилке комедии Марюса Вайсберга после трех недель проката 419 млн рублей. Это делает релиз вторым по кассе российским фильмом 2019 года после «Т-34».

7. «Спасти Ленинград» (2-я неделя), 31 млн рублей (-63%), 131 тысяча зрителей, 11 147 сеансов Военная мелодрама провалилась, не сумев за два уик-энда заработать и 200 млн рублей. После 11 дней проката касса «Спасти Ленинград» составляет 176 млн рублей. Средняя посещаемость (11 человек на сеансе) худшая в топ-10.

8. «Снегоуборщик» (1-я неделя), 22 млн рублей, 70 тысяч зрителей, 5254 сеанса

Еще один неудачник — боевик с Лиамом Нисоном. Зрители жалуются на чрезмерную жестокость и предсказуемость. Сборы не только заметно ниже, чем у прошлогоднего «Пассажира» (63 млн рублей на старте), но и проигрывают стартовому уик-энду «Ночного беглеца» (32 млн рублей). Похожим образом в прошлом году начинали свой путь «22 мили» (20 млн рублей). И не то чтобы это был долгий и славный путь.

9. «Завод» (1-я неделя), 19 млн рублей, 58 тысяч зрителей, 4433 сеанса

Триллер любимца интернет-общественности Юрия Быкова (в прошлом году пользователи КиноПоиска признали его лучшим российским режиссером за последние 15 лет, а «Дурака» — лучшим отечественным фильмом за тот же период) впервые обзавелся мощным прокатчиком («Централ Партнершип») и во всеоружии вышел к широкой аудитории. Картина получила неплохое для арт-мейнстрима количество сеансов — на одном уровне с «Зеленой книгой» и почти в два раза больше, чем было, например, у «Аритмии» в 2017 году. Все шансы конвертировать народную любовь к автору в сборы у «Завода» имелись. Однако этого не случилось. Фильм собрал меньше, чем та же «Аритмия» (23 млн рублей в первый уик-энд). Сравнивать его результат имеет смысл скорее с «Коллектором» (15 млн рублей на старте). Жалобы на плохую роспись в данном случае неуместны: средняя посещаемость у «Завода» — 13 человек на один сеанс, предпоследняя в топ-10. Похоже, интернет-популярность Быкова пока сказывается только на количестве просмотров его фильмов в сети. В большинстве случаев, увы, нелегальных.

10. «Семья по-быстрому» (2-я неделя), 19 млн рублей (-58%), 63 тысячи зрителей, 3932 сеанса Комедия Paramount за две недели заработала 77 млн рублей. Релиз почти в точности повторяет график прошлогоднего фильма «Кто наш папа, чувак?», у которого за аналогичный период сборы составляли 78 млн рублей.