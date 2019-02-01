Сценарий «Аквамена 2» напишет соавтор первого фильма

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Дэвид Лесли Джонсон, написавший вместе с Уиллом Биллом «Аквамена», вернется в Атлантиду и поработает над продолжением блокбастера о подводном супергерое. На данный момент неизвестно, займет ли Джеймс Ван режиссерское кресло сиквела — все зависит от текста Джонсона.

Пока «Аквамен» является самым успешным фильмом по комиксам DC. При бюджете в 160 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,12 млрд долларов. Студия Warner быстро дала сиквелу зеленый свет, но долгое время о продолжении ничего не было известно.

Кроме сиквела, студия начала работу над спин-оффом, который расскажет о глубоководных монстрах, появившихся в первом фильме. Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд напишут сценарий.

Аквамен впервые появился на страницах комиксов в ноябре 1941 года. Сын царицы Атлантиды и обычного смотрителя маяка, он унаследовал от матери суперсилу и способность контролировать рыб, а от отца — сострадание и человечность. В поп-культуре Аквамен давно стал главным источником шуток о супергероях.

В 2014 году Зак Снайдер и студия Warner выбрали на эту роль Джейсона Момоа, отказавшись от типичного образа блондина. В исполнении Момоа Аквамен дебютировал на большом экране в блокбастере «Бэтмен против Супермена», а полностью появился уже в «Лиге справедливости». «Аквамен» — первый сольный фильм о подводном супергерое.

Источник: Deadline

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