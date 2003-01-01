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Блог команды: Победители оскаровской игры получат умные колонки «Яндекса»

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Менее чем через неделю мы узнаем, кому же достанутся очередные «Оскары» — в ночь с 24 на 25 февраля пройдет 91-я церемония вручения главной кинонаграды. Пока же пользователи КиноПоиска пытаются угадать в нашей традиционной игре, как распределятся награды Американской киноакадемии.

В этом году интерес пользователей к игре очень велик: на сегодняшний день в нее уже сыграло несколько десятков тысяч человек. Поэтому мы решили увеличить ставки. Победители, занявшие три первых места, получат в подарок «Яндекс.Станцию» — умную колонку с голосовым помощником Алисой внутри. С помощью «Станции» можно, например, слушать музыку или смотреть фильмы и сериалы на КиноПоиске.

Победители, занявшие с четвертого места по двадцатое включительно, получат поясную сумку «КиноПоиск» и подарок от спонсора трансляции — компании Clarins.

Сыграть в игру можно на странице оскаровского спецпроекта до 02:30 25 февраля (по Москве). Итоги будут подведены днем 25 февраля.

Кстати, мы подготовили вам в помощь специальный гид по всем номинациям: кто за что номинирован, кто какие награды уже получил в этом сезоне и каковы прогнозы аналитиков.

КиноПоиск, как и в прошлом году, будет вести трансляцию церемонии вручения «Оскаров» в прямом эфире в ночь с 24 на 25 февраля. В этом году мы показываем церемонию в двух версиях — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.

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