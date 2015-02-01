«Рома» обошла «Фаворитку» в борьбе за премию BAFTA

На 72-й ежегодной церемонии вручения премии BAFTA «Рома» Альфонсо Куарона одержала победу в нескольких категориях. Черной-белой драме достался главный приз, а также награда за «Лучший фильм на иностранном языке». Британские киноакадемики также отметили режиссерскую и операторскую работу Куарона.

Лидировавшая по номинациям «Фаворитка» получила награду в категории «Лучший британский фильм» и взяла оба приза за лучших актрис — Оливию Колман и Рэйчел Вайс. Историческая лента Йоргоса Лантимоса также победила в художественных номинациях, включая «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший грим и прически».

Среди актерских номинаций лидируют музыканты. Британские академики отметили Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» и Махершалу Али, исполнителя роли пианиста доктора Дона Ширли в «Зеленой книге».

Летишиа Райт, по результатам зрительского голосования, названа главной восходящей звездой.

Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Рома»

«Звезда родилась»

«Зеленая книга»

«Фаворитка»

«Черный клановец»

Лучший британский фильм

«Фаворитка»

«Богемская рапсодия»

«Зверь»

«Маккуин»

«Стэн и Олли»

«Тебя никогда здесь не было»