Джеймс Кэмерон раскрыл рабочее название нового «Терминатора»

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В беседе с Yahoo Entertainment Джеймс Кэмерон рассказал, под каким названием сейчас проходят съемки перезапуска «Терминатора» — «Терминатор: Темная судьба» (Terminator: Dark Fate). Это лишь рабочий подзаголовок и впоследствии проект может называться иначе.

Тим Миллер занимает режиссерское кресло картины, а Кэмерон присматривает за проектом в качестве продюсера. При этом он не пытается контролировать съемки и не мешает Миллеру работать: Кэмерон уверен, что режиссер «Дэдпула» снимет достойное продолжение франшизы.

«Тим очень упрямый и уверенный в себе режиссер, у него хватает своих идей для фильма, — говорит Кэмерон. — Я что-то вроде Pips, а он — Глэдис (Кэмерон имеет в виду группу Gladys Knight & the Pips, прим. Ред.)»

Сюжет перезапуска не раскрывается. Известно, что сюжет нового фильма проигнорирует третий, четвертый и пятый фильмы и вместо этого продолжит историю «Терминатора 2». Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтона вновь появятся на экране в знакомых ролях.

Кроме этого зрителей ждут и новые герои — бойцы сопротивления, пытающиеся остановить очередную версию компьютера «Скайнет». Наталия Рейс, Маккензи Дэвис и Диего Бонета сражаются на стороне человечества, а Гэбриел Луна сыграет новую модель робота-убийцы.

Источник: Yahoo Entertainment

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