Для «Капитана Марвел» сделали сайт из 1990-х

До выхода «Капитана Марвел» осталось меньше месяца, и рекламная кампания блокбастера набирает обороты. Действие фильма разворачивается в 1990-х, что что студия Marvel запустила для него отдельную страницу, выполненную по всем правилам интернета того времени.

Страница может похвастаться яркими красками, графикой, шрифтами и счетчиком посетителей внизу. На сайте можно посмотреть ролики, почитать о героях фильма, сыграть в игру «Человек или скрулл» и оставить комментарий.