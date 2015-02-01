Для «Капитана Марвел» сделали сайт из 1990-х

До выхода «Капитана Марвел» осталось меньше месяца, и рекламная кампания блокбастера набирает обороты. Действие фильма разворачивается в 1990-х, что что студия Marvel запустила для него отдельную страницу, выполненную по всем правилам интернета того времени.
Страница может похвастаться яркими красками, графикой, шрифтами и счетчиком посетителей внизу. На сайте можно посмотреть ролики, почитать о героях фильма, сыграть в игру «Человек или скрулл» и оставить комментарий.
«Капитан Марвел» рассказывает о Кэрол Дэнверс, которая всю жизнь была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта — она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической Империи.
Оставить пост ее заставляет угроза, нависшая над Землей: раса скруллов под предводительством кровожадного Талоса начала операцию по незаметному захвату планеты. Дэнверс планирует остановить вторжение и отправляется на родную планету, где знакомится с молодым оперативником «Щ.И.Т.» Ником Фьюри.
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