Студия Warner начала работу над спин-оффом «Аквамена»

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Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд напишут для студии Warner сценарий фильма «Глубоководные» (The Trench) — отдельного хоррор-проекта о монстрах, появившихся на большом экране в блокбастере «Аквамен».

Глубоководные — монструозные обители самых непроницаемых океанских глубин. Когда-то они были частью Атлантиды, но после разрушения легендарного острова оказались отрезаны от остального мира. Во мраке они мутировали в жутких чудовищ, лишенных разума, движимых исключительно хищными инстинктами.

Глубоководные дебютировали на страницах комиксов про Аквамена в 2011 году, когда издательство перезапустило всю вселенную. Став частью мифологии персонажа, они появились и в фильме Джеймса Вана.

«Аквамен»«Аквамен»

Согласно источникам, спин-офф будет гораздо скромнее «Аквамена» как по бюджету, так и по размаху. Весь проект, который Ван спродюсирует вместе с Питером Сафраном, будет ближе к фильмам ужасов.

«Аквамен» вышел в конце 2018-го. Картина о подводном супергерое привлекла зрителя и собрала в прокате 1,1 млрд долларов, став самым успешным фильмом по комиксам DC. Студия готовит продолжение, но Ван пока не согласился занять режиссерское кресло сиквела и, по его словам, ждет подходящего сценария.

Источник: THR

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