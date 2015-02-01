Студия Warner начала работу над спин-оффом «Аквамена»

Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд напишут для студии Warner сценарий фильма «Глубоководные» (The Trench) — отдельного хоррор-проекта о монстрах, появившихся на большом экране в блокбастере «Аквамен».

Глубоководные — монструозные обители самых непроницаемых океанских глубин. Когда-то они были частью Атлантиды, но после разрушения легендарного острова оказались отрезаны от остального мира. Во мраке они мутировали в жутких чудовищ, лишенных разума, движимых исключительно хищными инстинктами.

Глубоководные дебютировали на страницах комиксов про Аквамена в 2011 году, когда издательство перезапустило всю вселенную. Став частью мифологии персонажа, они появились и в фильме Джеймса Вана.