Ушел из жизни Альберт Финни

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В Англии на 83-м году жизни после непродолжительной болезни скончался британский актер Альберт Финни. Об этом со ссылкой на заявление семьи Финни сообщает BBC. Актер ушел из жизни мирно, в кругу близких.

Альберт Финни родился 9 мая 1936 года в Солфорде. Его карьера в кино начиналась с ролей «сердитых молодых людей», которые отвечали настроениям британской молодежи 1950-х. В 1963 году он исполнил главную роль в историческом фильме «Том Джонс» и получил первую номинацию на премию «Оскар».

В общей сложности Финни пять раз номинировался на награду киноакадемии. На счету актера также три премии BAFTA, три «Золотых глобуса», премии «Эмми» и Гильдии киноактеров.

Финни известен по ролям в фильмах «Убийство в Восточном экспрессе», «Перекресток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба» и «Ультиматум Борна». Последним проектом с его участием стал боевик «007: Координаты „Скайфолл“».

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