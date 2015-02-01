Трейлеры недели: Куклы с характером, американская принцесса и Чаки

«UglyDolls. Куклы с характером»

Проект, призванный привлечь внимание публики к серии плюшевых кукол-монстриков UglyDolls. По сюжету картины они живут в собственной деревне, где наслаждаются жизнью и не переживают по поводу своей внешности, ведь для них «уродливый» — синоним слова «уникальный». Но все меняется, когда они попадают в идеальный мир, где все строго рассчитано и нет места для странного. Плюшевая анимация, знакомая по мультфильму «Тролли», и звездные голоса разномастных исполнителей в комплекте.

«Американская принцесса», первый сезон

Новый проект Дженджи Коэн, сценаристки сериалов «Дурман», «Блеск», «Девочки Гилмор» и «Оранжевый — хит сезона». На этот раз героиней становится девушка из приличной семьи, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда жених бросает ее у алтаря. Так она оказывается в окружении странных людей, которые разговаривают на старом английском и носят средневековую одежду. Именно на ярмарке эпохи Возрождения, окруженная причудливым изгоями общества, она поймет, чего ей не хватало в жизни.

«Вместе на роликах»

Документальная картина о малоизвестном мире американских роллердромов и людях, которые пытаются сохранить субкультуру в целости.

«Гигантские мелкие»

История о странной и подростковой сексуальности и взрослении. Дружба двоих оказывается под угрозой после одной ночи, проведенной вместе. Было случившееся ошибкой или им удалось найти в себе нечто настоящее?

«Гость на свадьбе»

Звезда «Миллионера из трущоб» и «Льва» Дев Патель в триллере о похищении невесты. Точно спланированная операция, призванная спасти девушку от нежелательной свадьбы, оборачивается гонкой на перегонки со временем, где каждый неверный шаг может стоит жизни.

«Детские игры»

Ремейк одноименного хоррора 1988 года о милой кукле, в которую вселяется душа серийного убийцы и снова начинает убивать. Новая версия, судя по всему, обойдется без мистики. Вместо этого, судя по всему, появилась тема техногенного ужаса: что если игрушка окажется слишком продвинутой и станет разумной?

«Открыто 24 часа»

Некоторое время назад Мэри выяснила, что ее парень — серийный убийца. Девушка пыталась сжечь его и теперь, страдая от посттравматического синдрома, выходит по условно-досрочному. Решив занять себя, Мэри устраивается работать на круглосуточную заправку, но жуткие видения никак не хотят отпускать ее. Как вскоре выяснится, не только видения.

«Призраки Шэрон Тейт»

Убийство Шэрон Тейт и ее друзей последователями Чарльза Мэнсона — одно из самых известных преступлений Голливуда. Беременная актриса стала жертвой бессмысленного насилия, но создателей этого фильма это ничуть не смутило: они решили, что истории не хватает мистики. Получился проходной ужастик, который пытается выехать не реальной трагедии.

«Солнце тоже звезда»

В один волшебный день в знойном, бурлящем жизнью Нью-Йорке сталкиваются и влюбляются отправляющийся в колледж романтик Даниэль Бэ и прагматичная девушка с Ямайки Наташа Кингсли. Искры сразу вспыхивают между двумя незнакомцами, которые никогда бы не встретились, если бы судьба легонько не подтолкнула их. Но будет ли она достаточно благосклонна, чтобы превратить невезучих молодых людей в счастливо влюбленных? У Наташи осталось всего несколько часов — похоже, этот день станет последним для нее в Нью-Йорке. Она пытается предотвратить депортацию своей семьи столь же отчаянно, как борется с зарождающимися чувствами к Даниэлю, который столь же усердно пытается ее убедить, что они созданы друг для друга.

«Сопровождающая»

Режиссер и сценарист «Аббатства Даунтон» рассказывает историю двух женщин, приехавших в Нью-Йорк в поисках ответов. Одна — молодое дарование, мечтающее о сцене и светлом будущем, вторая — жена успешного бизнесмена, которая надеется узнать о своем прошлом.

«Темный свет»

Второй хоррор режиссера Пэдрейга Рейнольдса в нашей подборке, и он снова про женщину в трудных обстоятельствах. Героиня с дочкой живет на ферме. Однажды она видит в поле странный свет, после чего в их доме начинают происходить странные же события, и дочь пропадает. Полиция не верит, что девочку похитило нечто потустороннее, и арестовывает безутешную мать, но женщина сбегает из-под стражи, чтобы самой разобраться в произошедшем и отыскать дочь.

«Фурия»

Пока сценарист «Джона Уика» переписывает сценарий культового корейского боевика «Человек из ниоткуда» под американские реалии, во Вьетнаме сняли вольный ремейк. Бывшая глава преступной группировки залегла на дно в сельской местности, родила девочку и наслаждается простым женским счастьем. Но, когда ее дочь похищает международная организация торговцев людьми, женщина превращается в смертоносную фурию, и теперь негодяям придется пожалеть о своем поступке.