Съемки «Ангелов Чарли»: Женская сборная по решению проблем

Сериал «Ангелы Чарли», выходивший с 1976-го по 1981-й, рассказывал о трех женщинах-детективах из частного агентства некоего Чарли Таусенда, который никогда не показывал своего лица. Вместо этого он общался со своими сотрудницами по телефону или через своего верного помощника Босли. В агентстве «Ангелы» занимались расследованиями преступлений и помогали людям.

Создатели ремейка планируют несколько изменить концепцию. В отличие от оригинала, «ангелы» работают в частном охранном предприятии, у которого есть отделения по всему миру. В перезапуске также будет несколько Босли — кроме Бэнкс, эту роль исполнит Патрик Стюарт.

В 2000 году сериал стал основой для полнометражного фильма режиссера МакДжи, где главные роли сыграли Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. В образе руководителя «Ангелов» выступил Билл Мюррей. Картина заработала в прокате 264 млн долларов, а вышедшее в 2003-м продолжение «Ангелы Чарли 2: Только вперед» получило чуть меньше — 259 миллионов.

О перезапуске франшизы стало известно в сентябре 2015 года. Тогда же в качестве режиссера к проекту была приписана Элизабет Бэнкс, чья дебютная постановка «Идеальный голос 2» заработала в мире 287 млн долларов. Изначально сценарий ремейка написал Эван Спилиотопулос («Белоснежка и охотник 2»), но впоследствии Бэнкс и Джей Басу переработали текст.