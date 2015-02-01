Майкл Б. Джордан спродюсирует экранизацию «aфриканской „Игры престолов“»

Звезда «Черной Пантеры» Майкл Б. Джордан продолжает активно заниматься продюсерской деятельностью. Совместно со студией Warner актер приобрел права на экранизацию нового романа Марлона Джеймса «Черный леопард, красный волк» («Black Leopard, Red Wolf»). Джордан спродюсирует адаптацию через свою компанию Outlier Society.

«Черный леопард, красный волк» — первая книга трилогии «Темная звезда» («The Dark Star»), которую уже называют «африканской „Игрой престолов“».

Главный герой романа — следопыт Трэкер, обладатель уникального таланта всегда находить цель. Его нанимают найти загадочного мальчика, пропавшего три года назад. Трэкер, вопреки собственным убеждениям всегда действовать в одиночку, вступает в поисковой отряд, наполненный неоднозначными личностями, включая оборотня Леопарда.

Идя по следу мальчика, Трэкер и его компаньоны сталкиваются со странными существами, обитающими в африканских лесах. Все это время следопыт пытается понять, почему ребенка никто не искал, кто пытается его остановить и кто говорит правду.

В своем романе Джеймс использовал богатую историю и мифологию Африки, чтобы создать фантастический мир, наполненный гигантами, некромантами, ведьмами и прочими монстрами.

Проект на данный момент находится на самой ранней стадии разработки, и у него нет сценариста или режиссера.

Работа продюсера не мешает Джордану сниматься в кино. В ближайшее время актер приступит к съемкам в экранизации романа Тома Клэнси «Без жалости» («Without Remorse»), где сыграет Джона Кларка, оперативника ЦРУ, который появляется в 17 книгах американского писателя.

Источник: THR