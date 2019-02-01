Сериал-приквел о помощнике Бэтмена будет «безбашенным и с рейтингом R»

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков продюсер и сценарист Дэнни Кэннон рассказал о проекте «Пенниуорт» — 10-серийном приквеле сериала «Готэм», который поведает о прошлом Альфреда Пенниуорта, лучшего друга и верного дворецкого Брюса Уэйна. По его словам, зрителя ждет мрачная история в альтернативном Лондоне 1960-х, а на экране могут появиться потомки Джека-потрошителя.

По сюжету сериала Альфред (Джек Бэннон) — отставной офицер британского спецназа, который создает в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена.

«Действие происходит за 20 с чем-то лет до „Готэма“. Это совсем другой мир, — говорит Кэннон. — Это DC-версия Лондона 1960-х. История слегка другая — не та Англия, к которой мы привыкли. Она похожа на вид и по ощущениям, но если присмотреться, то: „Почему это вот так? Откуда здесь это здание? О какой войне идет речь?“»

Кэннон пообещал, что сериал будет «безбашенным и с рейтингом R», особенно по сравнению с «Готэмом». При этом он добавил, что знакомые персонажи, связанные с Бэтменом, в «Пенниуорте» не появятся. Вместо них создатели планируют использовать «архетипичных злодеев и классических негодяев британской литературы».

«Джек-потрошитель действовал в 1880-е, — заметил Кэннон. — Но у него есть потомки».

Не считая отпрысков Потрошителя, противником Альфреда станет Бет Сайкс (Палома Фэйт) — сильная, жестокая и острая на язык злодейка. Полли Уокер сыграет ее сестру, Пегги, одну из самых успешных доминатрикс Ланкашира. Джейсону Флемингу досталась роль зловещего лорда Харвуда.

Кэннон также рассказал, что «Пенниуорт» очень хорошо показал себя на тест-просмотрах.

Альфред, созданный сценаристом Бобом Кейном и художником Джерри Робинсоном, дебютировал в 16-м выпуске комикса «Batman» весной 1943-го. Доверенное лицо, дворецкий и помощник, он стал для Брюса Уэйна, в одночасье потерявшего обоих родителей, заменой отца и воспитывал мальчика.

Альфред — неотъемлемый элемент мифа о Бэтмене, он появляется практически во всех версиях и адаптациях этой истории. В разных экранизациях на протяжении истории роль Альфреда исполняли Уильям Остин, Эрик Вилтон, Алан Напье, Майкл Гоф, Йен Эберкромби, Майкл Кейн, Джереми Айронс и Шон Пертуи. В картине «Лего Фильм: Бэтмен» персонажа озвучил Рэйф Файнс.

Источник: Deadline