Ушел из жизни актер Сергей Юрский

В Москве на 84-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра МХТ им. Чехова.

В декабре 2018-го актера срочного госпитализировали в связи с тяжелым состоянием.

Юрский родился в Ленинграде в семье художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре. Окончил среднюю школу с золотой медалью. Поступил без экзаменов и учился на юридическом факультете Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Во время учебы в университете участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ и в 1955 году, после третьего курса юрфака, поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. Уже после окончания второго курса, в 1957 году, Сергей Юрский был приглашен в Большой драматический театр имени М. Горького.

Юрский известен в первую очередь по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Ищите женщину» «Любовь и голуби» и мини-сериале «Место встречи изменить нельзя».