Промофото фильма «Мстители: Финал»: Классическая команда в сборе

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С приближением релиза блокбастера «Мстители: Финал» в сети все чаще появляются промо, связанные с фильмом. На свежем фото собралась оригинальная команда Мстителей: Тор, Железный человек, Капитан Америка, Черная Вдова, Халк и Соколиный Глаз.

«Мстители: Финал» / Студия Marvel«Мстители: Финал» / Студия Marvel

В истории Халка, согласно комиксам, было несколько моментов, когда устанавливался баланс между интеллектом одного и грубой силой другого. Предполагается, что в «Финале» персонаж появится именно в таком виде — неполная сила Халка под контролем Брюса Бэннера. Отсюда и новый костюм, меньший размер и большее сходство с Марком Руффало.

«После разрушительных событий фильма „Мстители: Война бесконечности“ Вселенная стараниями безумного титана Таноса находится в руинах, — говорится в официальном синопсисе «Финала». — При поддержке оставшихся союзников Мстители должны собраться еще один раз, чтобы отменить действия Таноса и раз и навсегда восстановить порядок во Вселенной, какими бы ни были последствия».

Трейлеры «Финала» также приоткрыли завесу тайны над тем, что ждет зрителей в новом фильме. Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива и теперь должны использовать все подручные средства, чтобы спастись. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова готовы рискнуть всем, чтобы возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станут Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса.

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