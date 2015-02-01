Трейлер «Кладбища домашних животных»: Ожившие девочки и жуткие маски

Доктор Луис Крид (Джейсон Кларк) вместе с женой и двумя детьми переезжает из Чикаго в маленький городок Ладлоу в штате Мэн. Там он быстро узнает о странном кладбище, где местные дети хоронят своих домашних животных. С этим местом связаны странные истории, и Крида предупреждают, что не стоит туда лишний раз ходить.

В скором времени случается горе: под колесами грузовика гибнет домашний кот Черч. Дети безутешны, и сосед Крида, доброжелательный Джад Крендалл (Джон Литгоу), советует ему все-таки отнести животное на старое кладбище. По легенде, если закопать там кого-либо, то он вскоре вернется живым. И вскоре питомец действительно возвращается, но не таким, каким был, а явно жутким и озлобленным.

Оригинальный ролик: