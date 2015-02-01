Крис О’Дауд забыл о съемках во втором «Торе»

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Крис О’Дауд, представлявший на кинофестивале «Сандэнс» свой новый сериал State of the Union, неожиданно для себя вспомнил, что в 2013 году снимался в блокбастере «Тор 2: Царство тьмы». Журналист завел разговор о «Войне бесконечности», и актер несколько секунд пытался понять, причем тут он и фильмы Marvel.

Вспомнив о роли Ричарда, с которым героиня Натали Портман сходила на свидание, О’Дауд столкнулся с новой проблемой: как назывался фильм? Актер предложил вариант «Торее» и «Эра Альтрона», пока журналист наконец не подсказал правильный ответ. Также выяснилось, что он не видел «Войну бесконечности» и очень удивился, узнав что половина Вселенной мертва.

В обширной коллекции фильмов киновселенной Marvel «Царство тьмы» — редкая паршивая овца. Даже поклонники франшизы предпочитают не вспомнить о картине лишний раз. Сам Тор, Крис Хемсворт, признает, что сиквел вышел посредственным. Роль О’Дауда в фильме была достаточно скромной, поэтому нет ничего удивительного, что участие в проекте вылетело у него из головы.

Пережил ли Ричард «Войну бесконечности» (вряд ли), зрители узнают 25 апреля, когда в кинотеатрах появится блокбастер «Мстители: Финал».

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