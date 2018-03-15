Томми Вайсо снимет фильм об акуле-убийце

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Спустя 16 лет режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо возвращается с новым полнометражным фильмом — триллером «Большая акула» (The Big Shark), который расскажет об акуле-убийце, терроризирующей жителей Нового Орлеана.

Первый проморолик «Большой акулы», который Вайсо представил зрителям перед началом очередной сессии вопросов и ответов в Лондоне, уже появился в сети.

Ролик знакомит зрителя с тремя главными героями — Патриком (Вайсо), Тимом (Исайа Лаборд) и Джорджи (Грег Сестеро). По словам Сестеро, все они пожарные, которые должны спасти мир от нападения акул. Вайсо добавил, что ему очень нравится Новый Орлеан, поэтому он решил сделать город местом действия своего нового фильма.

Съемки «Большой акулы» еще не начались, но Вайсо планирует в ближайшее время приступить к работе. Премьера фильма должна состояться в уже сентябре этого года.

Источник: FilmFutter

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